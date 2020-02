Thailandia, soldato fa strage di civili in un centro commerciale in diretta Facebook: 12 morti (Di sabato 8 febbraio 2020) Jakrapanth Thomma, un soldato dell'esercito tailandese, ha ucciso un ufficiale in un campo di addestramento poi è fuggito a bordo di un fuoristrada e ha commesso una strage, assassinando alcuni suoi commilitoni e diversi civili e trasmettendo la carneficina su Facebook. Il bilancio è di almeno 12 morti. fanpage

