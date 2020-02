Serie A | le pagelle di Verona-Juve | Kumbulla fenomenale | Pjanic flop

Serie A - le pagelle di Juve-Verona : Kumbulla fenomenale - Pjanic flop : La Juventus cade a Verona e ora rischia l'aggancio dell'Inter e il ritorno della Lazio. Hellas da applausi e ora con vista Europa: decidono i gol di Borini e Pazzini.

LIVE Verona-Juventus 2-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Borini e Pazzini firmano la clamorosa sconfitta dei bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Verona che dopo un ottimo primo tempo si supera e grazie ad un calcio di rigore Pazzini batte la squadra di Sarri che ha prodotto poco e creato azioni con poche idee. 96′ Finisce la partita Verona-Juventus 2-1. 94′ Punizione di Pjanic che non trova nessuno dentro l’area di rigore. 92′ Assedio bianconero che si catapulta tutto dentro l’area di rigore. 90′ Ci ...

Serie A - le pagelle di Fiorentina-Atalanta : Malinovskyi lancia la Dea : L'Atalanta rimonta la Fiorentina e sbanca il Franchi dopo 27 anni. Decide il gol nella ripresa di Malinovskyi. Ora la Dea vola al quarto posto e supera la Roma.

Serie A - le pagelle di Roma-Bologna : Barrow è super - Santon soffre : Il Bologna gioca una grande partita: prima domina, poi soffre e porta a casa tre punti d'oro grazie a Orsolini e Barrow. Roma fischiata dai propri tifosi.

Serie A - le pagelle di Samp-Napoli : Quaglia-show - Insigne trascina : Il Napoli va avanti di due, si fa rimontare e piazza il sorpasso nel finale con Demme e Mertens. Successo importante per Gattuso che si porta a -2 dal Milan.

Serie A - le pagelle di Udinese-Inter : Lukaku decisivo - Sanchez svolta : L'Inter batte una buona Udinese al termine di una gara sofferta e torna al secondo posto in classifica. Decide una doppietta di Romelu Lukaku nella ripresa.

LIVE Udinese-Inter 0-2 - Serie A calcio in DIRETTA : la doppietta di Lukaku firma la vittoria dei nerazzurri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Fine della partita, Udinese-Inter 0-2. 92′ Partita che oramai si avvia alla sua naturale conclusione. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 88′ Bel tiro al volo di Lasagna che sfiora il secondo palo. 86′ Moses fuori e dentro D’Ambrosio per l’Inter. 84′ Esce Fofana ed entra Teodorczyk nell’Udinese. 82′ Lasagna porta via il ...

LIVE Milan-Verona 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : pareggio amaro per i rossoneri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 Partita equilibrata con due legni per il Verona e poca concretezza del Milan che senza Ibrahimovic fa parecchia fatica in zona offensiva, si segnalano gli esordi di Daniel Maldini e Saelemarkers. 96′ Fine della partita, Milan-Verona 1-1. 95′ Fuori Zaccagni e dentro Dawidowicz per il Verona. 94′ Esordio di Daniel Maldini al posto di Castillejo per il Milan. 92′ Palo di ...

Serie A - le pagelle di Juventus-Fiorentina : Ronaldo segna sempre : La Juve batte la Fiorentina e reagisce alla sconfitta di Napoli. Partita difficile per i bianconeri e punizione troppo severa per i viola. Doppietta di Ronaldo, sigillo di de Ligt.

LIVE Juventus-Fiorentina 3-0 - Serie A calcio in DIRETTA : doppio Ronaldo e De Ligt per l’allungo bianconero. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO highlights SINTESI Juventus-Fiorentina 14:32 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per aver seguito OA Sport e buon proseguimento di giornata. Pagelle: JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, Bonucci 7, De Ligt, 7.5 Alex Sandro 6; Bentancur 6.5, Pjanic 6, Rabiot 7 (Matuidi s.v.); Douglas Costa 7 (Bernardeschi s.v.), Higuain 6.5 (67′ Dybala 7), Cristiano Ronaldo 6.5. All. Sarri ...

Ginnastica - Serie A 2020 : le pagelle della prima tappa. Giorgia Villa spaziale - Carofiglio in forma - Iorio e D’Amato ok : Ieri si è disputata la prima tappa della Serie A1 2020 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Di seguito le pagelle delle atlete italiane che si sono messe maggiormente in luce al Mandela Forum di Firenze. Giorgia Villa: 10. Due staffilate da top player mondiale. La bergamasca ha offerto due esercizi davvero di lusso a riprova del suo infinito talento e ha scaldato il pubblico come nei giorni migliori. Alle parallele ...

Serie A - Show-ssuolo contro la Roma : le pagelle della partita : Primo tempo spettacolare al Mapei Stadium, con i neroverdi capaci di andare avanti 3-0. I giallorossi tentano la rimonta, ma l'espulsione di Pellegrini annienta le speranze.

Calciomercato concluso - ecco le pagelle delle squadre di Serie A : Calciomercato – Le pagelle delle operazioni, in entrata e in uscita, effettuate dalla nostra serie... L'articolo Calciomercato concluso, ecco le pagelle delle squadre di serie A proviene da ForzAzzurri.net.

Serie A - pagelle Napoli-Juventus : Insigne gol - male Dybala e Higuain : Il capitano del Napoli gioca una grande partita e segna il gol del raddoppio, gli argentini bianconeri invece non incidono.