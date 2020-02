Serena e Pago, nervi tesi: lui la mette alle strette, lei in lacrime in bagno (Di domenica 9 febbraio 2020) Serena Enardu e Pago, sale la tensione: la lite al GF Vip, Pacifico mette alle strette l’ex tronista che finisce in bagno a piangere. Ferri corti, il motivo Pago e Serena, ma quale peace&love. La coppia, che da poco si è riunita sotto le attentissime telecamere del Grande Fratello Vip, sono stati protagonisti di una … L'articolo Serena e Pago, nervi tesi: lui la mette alle strette, lei in lacrime in bagno proviene da Gossip e Tv. gossipetv

