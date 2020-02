Sci alpino, quando torna Mikaela Shiffrin? Possibile rientro a Kranjska Gora, incombe Federica Brignone (Di sabato 8 febbraio 2020) quando torna a gareggiare Mikael Shiffrin? La fuoriclasse statunitense è in lutto per la scomparsa dell’amato papà, la morte improvvisa del genitore ha inevitabilmente sconvolto il fenomeno dello sci alpino che ha saltato la tappa di Garmisch proprio per stare accanto alla famiglia. La 24enne ieri ha presenziato al funerale di Jeff ed è raccolta in cordoglio con i parenti più stretti in questo momento estremamente difficile, il più complicato a livello morale e mentale della sua giovane vita. Non è facile riprendersi da certi contraccolpi psicologici, è venuto a mancare un insostituIbile punto di rifferimento a cui era molto legata e si è trattato del secondo addio importante nel giro di pochi mesi dopo che aveva perso anche la cara nonna. In questo frangente lo sport passa in secondo piano ma nel frattempo Federica Brignone si è avvicinata in maniera importante nella classifica ... oasport

Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - Eurosport_IT : Nella discesa di Garmisch, secondo posto dietro la Rebensburg: Federica #Brignone VOLA!!! ???????? Riguarda la sua di… - Gazzetta_it : #Discesa di #Garmisch: #Rebensburg domina, #Brignone splendida #seconda #Goggia quarta -