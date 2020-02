Sanremo 2020, quando Bugo twittava: “Con Morgan grande intesa” (Di sabato 8 febbraio 2020) Su Twitter non si parla d’altro dalla notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio 2020, quando cioè Bugo e il collega sono stati squalificati dal Festival di Sanremo per essere venuti meno al regolamento. In molti hanno ironizzato sulla questione condividendo un tweet dello stesso Bugo su Morgan risalente a qualche giorno prima che non avrebbe mai fatto presagire ciò che poi è successo. Il tweet di Bugo su Morgan “Prove fantastiche, con Morgan grande intesa“. Così recitavano le parole pubblicate dal cantante sul proprio account a cui aveva fatto seguito un altro post in cui si diceva “tranquillo e felicissimo di far parte di tutto questo“. Evidentemente era ancora ignaro di ciò che sarebbe accaduto, in primis il fatto che nelle prove della cover Canzone per te di Endrigo non ci sarebbe stata quella grande intesa decantata. Prove fantastiche con Morgan grande ... notizie

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -