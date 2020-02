Sanremo 2020, Morgan e Bugo squalificati, cosa è successo e perché sono stati eliminati (Di sabato 8 febbraio 2020) Quarta serata di Sanremo 2020, Morgan e Bugo sono di nuovo tra gli ultimi a esibirsi. Forse nelle scalette conta anche il cattivo posizionamento. Ma il leader dei Bluvertigo aveva già minacciato di mollare a causa del dilungarsi del festival sullo spettacolo a scapito della buona musica, piazzata quasi a notte fonda. Ed era prevedibile potesse essere ancora di malumore. Quando entra in scena, all'1.40, però, sembra tranquillo. Addirittura più sorridente del solito, come se lo smoking leopardato l'avesse galvanizzato. La grinta dell'animale selvatico, in effetti, c'è e si manifesta proprio come quando un ghepardo va a caccia: in modo secco e fulmineo, la preda quasi non se ne accorge. Ma rispetto alla savana, qui, all'Ariston, riesce a scappare. Peccato, che così facendo, faccia calare definitivamente il sipario sulla canzone ... gqitalia

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -