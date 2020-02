Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: “Io sono stato buono, lui uno sciacallo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Bugo e Morgan sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020 per defezione: Morgan, infatti, avrebbe modificato il testo della canzone con delle critiche rivolte Bugo. Quest’ultimo, visibilmente offeso e deluso, ha abbandonato il palco mentre il collega proseguiva l’esibizione. Alla fine anche Morgan è sparito nei camerini, Al rientro di Amadeus la spiegazione: “Trattasi di defezione – ha spiegato il conduttore – e in base al regolamento Bugo e Morgan sono squalificati. Mi dispiace molto, li avevo voluti io, il loro brano mi piaceva e avevo ritenuto che meritasse di essere in gara”. Cosa è successo? Sanremo 2020, Bugo e Morgan squalificati Clamoroso colpo di scena sul finire della quarta serata di Sanremo 2020: un cantante abbandona il palco, Bugo e Morgan vengono squalificati. Si stavano esibendo nel brano Sincero, quando all’improvviso ... notizie

LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -