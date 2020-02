Sanremo 2020: Fiorello e Amadeus cantano, ma steccano in diretta (Di sabato 8 febbraio 2020) Inizia la Finale di Sanremo; la kermesse si apre all’insegna della musica, con l’esibizione della banda dell’arma dei carabinieri. Prende il via anche la gara con: Zarrillo, Elodie e Nigiotti. Arriva Fiorello Raggiunge Amdeus sul palco anche Fiorello. I due si cimentano in un duetto dedicato a Gianni Morandi: l’energia è tanta, ma la coppia inedita sbaglia più di una nota. L'articolo Sanremo 2020: Fiorello e Amadeus cantano, ma steccano in diretta proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

