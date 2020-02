Sanremo 2020, effetto Morgan-Bugo. Nuovo record ascolti: 53,3%. E loro potrebbero tornare fuori gara (Di sabato 8 febbraio 2020) Si fa tardissimo. Come al solito. Quando a Sanremo è l?1.30 passata, 6 dei 24 Big in gara devono ancora cantare. La quarta serata del Festival finisce alle 2.25 con Marco Higlander... ilmessaggero

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: 'Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle s… -