Sanremo 2020 e i primi 40 anni di Tiziano Ferro: «Nessuno è sbagliato». Il monologo – Video (Di domenica 9 febbraio 2020) «La felicità non è un privilegio, è un diritto». Tiziano Ferro, ospite di tutte e cinque le serate della settantesima edizione del Festival di Sanremo, arriva sul palco dell’ultima serata con un sorriso. «A 40 anni penso proprio non ci sia bisogno di raccontare da che parte sto. La mia storia si scrive da sé», dice. Fra due settimane compie 40 anni. È tempo di bilanci e di rinascita. «A 40 anni, per la prima volta ho sognato Dio», dice il cantante di Latina. «Aveva il viso di un adolescente e mi diceva che ho strappato a morsi la vita che volevo». A 40 anni «ho scoperto che non voglio essere una persona alterata dal male. Dove l’arroganza urla, il silenzio elegantemente afferma. A 40 anni ho imparato che non bisogna negarsi all’amore del padre e della madre, mai, né per orgoglio né per timore. L’amore è un lavoro lento e faticoso, fatto di mediazione e di ... open.online

