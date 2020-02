Roma, i numeri rivelano tutto. Tra le big è quella che fatica di più (Di sabato 8 febbraio 2020) Roma, i numeri non mentono. Tra le prime 5 classificate la squadra di Fonseca è quella che fatica di più. Ecco i dati rivelatori Se c’è una cosa che nel calcio non mente mai, quelli sono i numeri. E quelli della Roma spiegano in pieno il momento di difficoltà della squadra di Paulo Fonseca che, tra le rose più accreditate del campionato, è quella che fatica di più. Delle prime 5 classificate è quella che ha segnato di meno: 42 gol complessivi. L’Atalanta, per rendere l’idea, ne ha realizzati 59 con una partite in meno. Anche i dati difensivi non sorridono. Sono 30 le marcature incassate, al pari proprio degli orobici che hanno attualmente una gara in meno. Comanda questa speciale classifica l’Inter: appena 18 i gol subiti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

