Retake Napoli, week end per ripulire la stazione Piave a Soccavo (VIDEO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E' partito oggi il week end dei volontari di Retake Napoli per ripulire la stazione della Circumflegrea Piave, nel quartiere Soccavo. I volontari hanno così convocato i cittadini per una pulizia, affinché la stazione napoletana non svanisca nel degrado. Le attività di pulizia continueranno anche nella mattinata di domani. L'appuntamento sarà fuori la stazione Eav dalle 9 e mezza alle 13 e 30. "È con la convinzione che la bellezza debba rinascere – raccontano i volontari via social – anche e soprattutto da questi luoghi, che per un intero fine settimana una squadra fantastica di volontari scenderà in campo per la stazione di Piave a Soccavo". "Il progetto di riqualificazione dal basso – continuano i ragazzi di Retake – fortemente voluto dai cittadini del quartiere e reso possibile dall'organizzazione di Retake Napoli e dal ...

