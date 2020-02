Pittore, trafficante, scrittore e latitante: le quattro vite dello studente dell’Accademia di Brera (Di sabato 8 febbraio 2020) Era ricercato da un anno dalla Squadra mobile di Milano per scontare una condanna per traffico di droga. Il pregiudicato albanese Qani Kelolli era a meno di un chilometro dalla questura e frequentava l'Accademia di Brera. Lo hanno preso dopo aver sostenuto l'esame in anatomia artistica, l'ultimo prima della tesi. La sua vita sembra un film: tra quadri venduti in Cina, poesie pubblicate, un romanzo su un narcos e viaggi in Europa con documenti falsi. fanpage

