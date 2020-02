Morgan spiega cosa è successo con Bugo: «Lui vittima di una gestione che lo ha scatenato contro di me» (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan spiega, o almeno prova a spiegare, quello che è successo ieri sera sul palco dell’Ariston. Riavvolgendo il nastro, possiamo riassumere la situazione più complicata di questo Sanremo 2020 così: il cantautore ha cambiato il testo del brano che ha portato in gara con Bugo, piccato per l’atteggiamento del compagno di duetto nelle serate precedenti. Bugo, all’insaputa di tutto quello che stava succedendo, quando ha visto l’andazzo dell’esibizione ha preferito andarsene, lasciare l’Ariston, far perdere le sue tracce. Inevitabile la squalifica. LEGGI ANCHE > Morgan insulta Bugo che se ne va: sono squalificati da Sanremo 2020 VIDEO Morgan spiega cosa è successo con Bugo A quel punto, Morgan ha cercato di chiarire preventivamente la sua situazione, parlando con il quotidiano Repubblica: «Bugo è caduto vittima di una gestione che lo ha aizzato ... giornalettismo

