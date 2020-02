Morgan dopo la squalifica: “Bugo? Avrebbe venduto sua madre!” (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan dopo la squalifica da Sanremo contro Bugo: “Avrebbe venduto sua madre per essere qui” Ha sollevato un polverone la squalifica di Morgan e Bugo dal Festival di Sanremo. L’artista ha detto la sua circa i motivi che lo hanno spinto a modificare il testo sanremese ‘Sincero’, trasformandolo in una sorta di invettiva contro Bugo. Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio Morgan ha dichiarato di avere avuto una discussione accesa con Soave, manager di Bugo, e di essere stato portato a Sanremo 2020 senza un contratto: “Non mi hanno pagato e volevo fare un favore al mio amico Bugo. Bassezze del dettaglio, continue”. Poi è sbottato, in maniera pesante, contro Bugo: “Senza di me non Avrebbe mai fatto Sanremo. Per esserci Avrebbe venduto la madre”. L’azione fatta da Morgan è costata la squalifica per defezione anche per ... lanostratv

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - SkyTG24 : #Sanremo2020 I meme sui social dopo l'eliminazione di #Bugo e #Morgan - Corriere : Sanremo, oggi la finale. Amadeus: «Stanotte fino alle 4,30 a cercare Bugo dopo la lite con Morgan» -