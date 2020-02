Milano, dopo il maxi rogo di rifiuti altro incendio in via Chiasserini: a fuoco uno sfasciacarrozze (Di sabato 8 febbraio 2020) Un altro incendio in via Chiasserini dopo il maxi rogo del 2018 al deposito di rifiuti della Ipb Italia. Ieri sera le fiamme sono divampate in uno sfasciacarrozze, provocando una densa nube di fumo che ha spaventato i residenti. Tre squadre dei vigili del fuoco hanno spento il rogo: non si segnalano feriti né intossicati. fanpage

CottarelliCPI : Torno a Milano dopo aver parlato a San Martino di Venezze (RO). Stavolta viaggio su Italo. Anche qui niente bottigl… - FBiasin : Sono arrivato da 5 min a #Sanremo70 Direzione Ariston. Dopo 100 mt. uno ha urlato 'interista cartonato!'. Dopo 2… - noeguargui : 'Da zero dall'inizio Nel cielo era già scritto che Dopo aver visto tutto nero Sopra di me l'arcobaleno E se siamo f… -