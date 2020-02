MAHMOOD CON 'RAPIDE' AD AMICI/ Gaia Gozzi entusiasta: "ad aprile il tour europeo" (Di sabato 8 febbraio 2020) MAHMOOD ospite di AMICI di Maria De Filippi per presentare il nuovo singolo RAPIDE, che è già un successo in radio e nelle classifiche ilsussidiario

RaiRadio2 : «Oggi ho cantato proprio con grande piacere! Sono contenta di come sta andando, ieri ho anche sentito Alessandro… - LucaDondoni : #sanremo2020 Su @Elodiedipa non ho un dubbio al mondo, la sua canzone è costruita con una grammatica pop impossibil… - trash_italiano : Elodie - 8: al top con la sua bravura e con il mood di Mahmood. Sicuramente da riascoltare per apprezzarla al 100%.… -