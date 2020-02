Infortunio Krunic, problemi per il centrocampista del Milan: l’esito degli esami (Di sabato 8 febbraio 2020) Infortunio Krunic – problemi per il centrocampista del Milan, sottoposto ad esami strumentali. La stessa società rossonera, attraverso un comunicato ufficiale, ha informato circa le sue condizioni. “AC Milan – si legge – comunica che Rade Krunić è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese”.L'articolo Infortunio Krunic, problemi per il centrocampista del Milan: l’esito degli esami CalcioWeb. calcioweb.eu

