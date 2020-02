Gattuso: “Il mio futuro? Oggi non conta. E’ più importante quello del Napoli” (Di sabato 8 febbraio 2020) In conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Lecce, Rino Gattuso ha risposto anche ad una domanda sul suo futuro. Non è quello che conta, in questo momento, ha detto. L’importante è il futuro del Napoli. “Il mio futuro Oggi non ha importanza, è più importante quello del Napoli. Non ho fretta, sono orgoglioso di allenare il Napoli, poi vediamo. Ora non è il caso di parlare del mio contratto. La mia priorità è esprimere un gioco all’altezza della società e far crescere i giocatori”. L'articolo Gattuso: “Il mio futuro? Oggi non conta. E’ più importante quello del Napoli” ilNapolista. ilnapolista

sscnapoli : ?? #Gattuso “Il mio obiettivo è esprimere un gioco all’altezza di questa società. Sono orgoglioso di allenare il Nap… - sscnapoli : ?? #Gattuso “Abbiamo cambiato il modo di lavorare e di palleggiare in campo. Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi… - sscnapoli : ?? #Gattuso “Voglio vedere la stessa cattiveria delle ultime partite. Il Lecce è una squadra insidiosa che sa palleg… -