Festival di Sanremo | Morgan accusa la trasmissione | la risposta della RAI

Morgan accusa di censura la Rai, che nega: "Mai avuto richiesta per conferenze stampa" Morgan ha accusato la Rai di averlo censurato, non mettendogli a disposizione la sala per fare la sua conferenza stampa a seguito delle polemiche con Bugo e la conseguente esclusione dal Festival. La soap opera tra i due cantanti è proseguita anche ore dopo aver abbandonato il palco in diretta televisiva. Morgan ha accusato la Rai di averlo censurato, non mettendogli a disposizione la sala per fare la sua conferenza stampa a seguito delle polemiche con Bugo e la conseguente esclusione dal Festival. Il cantante, che ieri sera ha provocato il collega, cantandogli contro ha gridato alla censura: "La Rai non ha voluto metterci a disposizione la sala stampa dell'Ariston per fare questa conferenza, è censura" ha detto durante la conferenza tenuta al Palafiori e chiamata all'ultimo istante.

