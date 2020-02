Equitazione: Steve Guerdat trionfa nella Coppa del Mondo di Bordeaux (Di domenica 9 febbraio 2020) Si è chiusa con il successo dello svizzero Steve Guerdat la tappa di Bordeaux della Coppa del Mondo di Equitazione, specialità salto ostacoli, al termine di una gara dal percorso molto selettivo, che ha portato al jump-off solamente nove binomi con il miglior tempo messo a segno dal belga Pieter Devos, su Apart. Qualificato anche l’azzurro Emilio Bicocchi, insieme al suo Evita SG Z, mentre sono rimasti fuori nomi illustri, come quello del francese Kevin Staut (decimo), ma anche dello svedese Henrik von Eckermann (28esimo) e del tedesco Marcus Ehning (34esimo). Nello spareggio è emersa tutta la classe del trentasettenne elvetico, campione olimpico a Londra 2012, che in sella al suo Victorio Des Frotards ha stabilito il miglior tempo, fermando senza errori il cronometro dopo 30.82 secondi, imponendosi davanti al tedesco Daniel Deusser, su Jasmien v. Bisschop, con 31.59 secondi, con ... oasport

