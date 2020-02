Due giornalisti litigano davanti allo staff di Bugo che rilascia un comunicato a caldo (VIDEO) (Di sabato 8 febbraio 2020) Quando Bugo è stato squalificato dal Festival di Sanremo (insieme a Morgan) per aver abbandonato il palco durante l’esibizione, il suo staff è andato in sala stampa per rilasciare un comunicato ai giornalisti. La tensione in quella sala era molto alta e Luca Dondoni ha cercato in qualche modo di strappare più risposte possibili all’uomo, che però è rimasto sul vago. “Morgan aveva firmato una liberatoria dove si impegnava a non offendere la Rai e gli altri, quindi in realtà quello che non capiamo è perché sia stato squalificato anche Bugo. Bugo non sapeva del testo di Morgan. Perché è entrato dopo sul palco? Non lo so. Adesso non so dov’è”. A questo punto un altro giornalista ha insistito chiedendo ai due rappresentanti dello staff di Bugo dove si trovasse, facendo inalberare un collega. “Dove sono? Sono in giro! Non è che devono sapere dove sono eh. ... bitchyf

