Diodato | la canzone in gara a Sanremo è dedicata a Levante? Il gossip impazza sui social

“Fai rumore” - la canzone di Diodato è dedicata a Levante? : “Fai rumore”, la canzone di Diodato che ha vinto il Festival di Sanremo 2020, è dedicata a Levante? L’ipotesi impazza sui social network, all’indomani del successo del cantautore aostano-pugliese-romano. E un indizio arriva da un altro nome di punta della musica italiana: Coez. Diodato e Levante sono stati fidanzati per circa due anni, tra il 2017 e il 2019, dopo la separazione di lei dall’ex marito Simone Cogo, ...

Levante assiste alla vittoria del suo ex Diodato – la reazione quando le dicono : “La canzone era per te” : Non tutti lo sanno, ma Levante e Diodato sono stati insieme dal 2017 al 2019 e anche per questo motivo in molti sui social hanno pensato che ‘Fai Rumore‘ fosse dedicata alla cantante siciliana. «Che fai rumore qui, E non lo so se mi fa bene, Se il tuo rumore mi conviene, Ma fai rumore sì, Che non lo posso sopportare Questo silenzio innaturale Tra me e te», Proprio come molti fan di Levante, ieri sera anche Coez ha detto che secondo ...

La canzone che Diodato avrebbe dedicato a Levante è “Cretino che sei” : Diodato, vincitore di Sanremo 2020, avrebbe dedicato all’ex fidanzata Levante la canzone “Cretino che sei”, pubblicata nel 2017. Le voci su un flirt tra i due non sono mai state confermate ma proprio all’epoca in cui si cominciò a discutere del loro legame, l’artista 39enne pubblicò il brano che segnava la sua uscita ufficiale dal “club dei cuori solitari”. “L’amore è la dipendenza più pericolosa tra tutte” dichiarò a proposito della ...

Festival di Sanremo 2020 - Diodato a FqMagazine : “Quella volta che Ozpetek mi ha detto : ‘Questa è la canzone che serve per il mio film!'” : Raccontare i sentimenti non solo con le parole, ma anche con l’impatto emotivo della musica. Diodato fa centro con “Fai rumore” e si presenta al Festival di Sanremo 2020, posizionandosi già tra i favoriti al podio. Un brano che invita all’apertura verso l’altro, alla condivisione. “Che vita meravigliosa” non è solo il brano portante della colonna sonora de “La dea fortuna” di Ozpetek, ma anche il titolo del nuovo album di ...