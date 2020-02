Biagio Antonacci a Sanremo 2020 da Ti Saprò Aspettare al medley di successi (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo la conferma ufficiale, finalmente Biagio Antonacci a Sanremo 2020 con un medley dei suoi maggiori successi ma anche con il nuovo singolo, Ti Saprò Aspettare, che ha estratto dal suo ultimo album Chiaramente Visibili Dallo Spazio. La sua partecipazione è stata annunciata solo negli ultimi giorni che hanno preceduto l'inizio del Festival, con esibizione prevista per la finale di Sanremo, annata dei record guidata da Amadeus, ma anche da Fiorello e dalle 10 co-conduttrici che si sono avvicendate sul palco. Il Teatro Ariston non sarà che una palestra per Biagio Antonacci, che da settembre sarà impegnato con il tour stanziale che terrà al Teatro Carcano di Milano. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Ti Saprò Aspettare di Biagio Antonacci a Sanremo 2020 L'ultimo singolo di Biagio Antonacci è il primo brano a essere ... optimaitalia

