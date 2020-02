Verona Juventus conferenza stampa Sarri: “Ecco la verità sul modulo. Chiellini? E’ guarito” (Di venerdì 7 febbraio 2020) conferenza stampa Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Verona-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in occasione del match del Bentegodi. Il tecnico ha così ammesso: “Penso che la consistenza dell’avversario sia palese. Verona sta facendo grande stagione, è una squadra pericolosissima. Juric è un grande allenatore, penso sia chiaro anche ai nostri giocatori che una partita pericolosissima. MI sembrerebbe di sottovalutare l’intelligenza dei miei giocatori a insistere su questo elemento”. conferenza stampa Sarri, Verona-Juventus: le parole del tecnico bianconero Sul modulo: “La squadra è pronta a interpretare un modulo in relazione ai giocatori che danno maggiori garanzie. Nel momento in cui Douglas era out era più difficile avendo pochi esterni, nel momento in cui a sensazione dello ... juvedipendenza

