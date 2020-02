Un’ex gieffina di Barbara d’Urso nel cast di Supervivientes (Di venerdì 7 febbraio 2020) I reality show spagnoli continuano ad attingere a piene mani nel marasma del nostro trash televisivo e dopo aver visto Elettra Lamborghini, Marco Ferri e Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip, Carmen Russo, Paola Caruso e Fabio Colloricchio a Supervivientes, un’altra “star” nota al pubblico italiano è pronta a sbarcare in Spagna. La protagonista questa volta è Ivana Icardi, ex gieffina di Barbara d’Urso, chiamata a partecipare alla prossima edizione di Supervivientes. La bionda – sconosciuta in Spagna – non è stata chiamata in qualità di sorella di Mauro Icardi, bensì nelle vesti di “ex fidanzata di Gianmarco Onestini”. Ivana Icardi, dal GF italiano a Supervivientes Quando il piccolo Onestini partecipava al Grande Fratello Vip spagnolo, infatti, Ivana Icardi si era fatta i giri dei salotti televisivi spacciandosi per una sua ex fiamma, ... bitchyf

