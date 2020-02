Tuffi, Francesca Dallapè: “Io e Tania Cagnotto siamo tornate due atlete vere. E occhio a lei domenica…” (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’attesa è finita. Da oggi a domenica la storica piscina “Karl Dibiasi” di Bolzano (dedicata al papà di Klaus), sarà teatro della Coppa Tokyo 2020, classico appuntamento stagionale e prima delle tre grandi sfide nazionali (Bolzano, Trieste, Torino) che porteranno in dote i qualificati per la Coppa del Mondo di aprile (questa volta sì, a… Tokyo), tappa fondamentale per agguantare gli ultimi posti disponibili ai Giochi Olimpici 2020. Al momento, l’unica azzurra qualificata è Noemi Batki, dalla piattaforma dieci metri donne, assente in Alto Adige per un problema muscolare. La finale dei tre metri synchro donne è prevista questa sera, attorno alle 19. Domenica quella dai tre metri, in singolo, con Tania a sorpresa iscritta e pare decisamente agguerrita. Cinquantasei gli atleti in gara. Alla vigilia di una prova così importante, abbiamo sentito la campionessa ... oasport

