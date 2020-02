Traffico Roma del 07-02-2020 ore 20:00 (Di venerdì 7 febbraio 2020) SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA VIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASILINA ALLA TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE PER UN INCIDENTE DA TOR CERVARA A VIA FILIPPO FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. Traffico IN AUMENTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER L’INCONRO DI CALCIO Roma BOLOGNA CHE SI GIOCHERÀ ALLE 20,45. MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELL’AREA CIRCOSTANTE; PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. AL MOMENTO IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO CI SONO RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA NOMENTANA E PROSEGUENDO SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI. TRASPORTO PUBBLICO: OGGI DISAGI ANCHE PER CHI SI SPOSTA IN AEREO A CAUSA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 24 ORE, SCIOPERO, CHE COINVOLGE I LAVORATORI DELLE ... romadailynews

virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -