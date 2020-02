Tifosi in fila all’alba per i biglietti di Napoli-Barcellona. Alla faccia dei prezzi alti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Com’era la storia dei prezzi troppo alti? Alla fine parleranno i dati di chiusura botteghino, ma intanto le file all’alba per acquistare i biglietti di Napoli-Barcellona suggeriscono che in città l’attesa per il match di Champions del 25 febbraio contro gli spagnoli in crisi è forte, forse più dei malumori per le tariffe “europee”. Le foto delle code di primo mattino rimbalzano sui social. Ne scrive anche Carlo Alvino, su Twitter: #NapoliBarcellona gente in fila dalle 05:30 di questa mattina per acquistare il biglietto… #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! pic.twitter.com/VsOAzLH1Dd — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 7, 2020 Evidentemente il paragone con altre realtà e la polemica infinita sui prezzi non valgono per le partite-evento. O i napoletani che si mettono in fila all’alba non sono gli stessi che protestano per il ... ilnapolista

