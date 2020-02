Siria, famiglia massacrata mentre fuggiva dai combattimenti, 5 bimbi tra le vittime (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella Siria nord-occidentale, un’intera famiglia è stata massacrata mentre fuggiva dai combattimenti. I genitori e i loro sette figli, di cui 5 minori, erano a bordo di un minibus quando sono stati colpiti da un aereo nella periferia di Aleppo. L’offensiva dell’esercito Siriano, appoggiato dall’aviazione russa, non si ferma. Così come il numero di morti civili: in meno di un mese sono 155, tra cui 49 bambini e 24 donne. Gli sfollati hanno superato il mezzo milione in quella che l’Onu definisce “una delle crisi umanitarie più gravi al mondo”. Ali, Fatima, Mouhsen, Riyad e Mhanna. Sono i nomi dei bambini massacrati assieme ai genitori e a due fratelli più grandi. Un’intera famiglia decimata mentre cercava di mettersi in salvo dalla violenza. Erano tutti a bordo di un minibus quando sono stati colpiti da un aereo nella periferia occidentale di Aleppo il 3 febbraio. Dalla carcassa del ... limemagazine.eu

