Sanremo, i diritti d’autore di ‘Non mi avete fatto niente’ finanziano 12 mila interventi chirurgici (Di venerdì 7 febbraio 2020) Era il 6 febbraio del 2018, due anni fa, ed Ermal Meta e Fabrizio Moro trionfavano al Festival di Sanremo col brano Non mi avete fatto niente. Qualche mese dopo Ermal Meta su Facebook annunciava “Non sapevamo bene cosa fare o come usare questa canzone per fare qualcosa di concreto, ma dopo il Festival ci siamo confrontati e guardandoci negli occhi ci siamo detti che questa canzone non parla della nostra storia personale e che la cosa giusta da fare era donare i proventi dei nostri diritti d’autore affinché potessero servire ad aiutare chi ne ha davvero bisogno“. La decisione ricade su Emergency, l’associazione umanitaria fondata da Gino Strada. Due anni dopo il risultato del loro gesto si concretizza in 12mila interventi chirurgici su persone in tutto il mondo che non avrebbero potuto accedere in altro modo alle cure, interventi che Emergency ha potuto realizzare ... tvzap.kataweb

