Renzi mette nei guai il governo e poi attacca: ‘Se ci vogliono cacciare lo dicano’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Prescrizione, Matteo Renzi sfida il governo e avverte: “Non voglio farlo cadere, ma se ci vogliono cacciare lo dicano”. Matteo Renzi infiamma il dibattito sulla prescrizione e sfida il governo: “Se ci vogliono cacciare lo dicano“. Il riferimento è anche alle parole di Bonafede, che di fronte all’ennesimo scontro con Iv, che non ha sottoscritto l’accordo nel vertice, ha detto che i Renziani se ne assumeranno le responsabilità in Aula. Dove il governo rischia in effetti di andare in minoranza se Italia Viva dovesse unirsi al Centrodestra sul voto per il ddl Costa. Prescrizione, Italia Viva isolata: non sottoscrive l’accordo Bonafede è riuscito a trovare un accordo con il Partito democratico e con Leu, un risultato per niente scontato alla luce delle discussioni delle ultime settimane. Ma non basta per archiviare la crisi. Italia Viva ... newsmondo

