Paolo Jannacci canta Se Me Lo Dicevi Prima di Enzo Jannacci a Sanremo 2020 video

Paolo Jannacci canta Se Me Lo Dicevi Prima di Enzo Jannacci, suo padre, durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2020. Sul palco con lui arriva Francesco Mandelli, meglio noto come Nongio nonché autore televisivo, musicista e attore, comico e volto noto dai tempi in cui su MTV interpretava vari ruoli nella sitcom I Soliti Idioti insieme a Fabrizio Biggio. Paolo Jannacci rende tributo a suo padre, l'immenso cantautore Enzo Jannacci che gli è stato maestro in musica e con il quale ha collaborato in diverse occasioni. Paolo Jannacci è già in gara con il brano Vorrei Parlarti Adesso, una dolce ballata che racconta il rapporto tra un padre e sua figlia quando quest'ultima inizia a crescere. Il brano Se Me Lo Dicevi Prima arrivò 17° al Festival di Sanremo 1989 ma vinse il secondo posto del Premio della Critica.

