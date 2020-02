Orario Torino-Sampdoria e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di rivoluzione per il Torino, che da questa giornata di Serie A non vedrà più in panchina l’esonerato Walter Mazzarri, sostituito da Moreno Longo, con la formazione granata a caccia di riscatto contro la Sampdoria di un finalmente ritrovato Fabio Quagliarella, autore di uno splendido gol contro il Napoli. La partita si svolgerà sabato 8 febbraio a partire dalle ore 18.00, e sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Serie A, numero 252, ma anche in streaming, sulla piattaforma in abbonamento Sky Go, disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet. Il programma della partita: Serie A calcio 2020 Sabato 8 febbraio Ore 18.00 Torino-Sampdoria Sky Sport Serie A, Sky Go Le probabili formazioni: Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Berenguer; Millico (Lukic), ... oasport

