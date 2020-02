Omicidio Vannini, applausi e striscioni a piazza Cavour (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – “Giustizia, giustizia”. applausi e cori per Marina Conte, la madre di Marco Vannini – il giovane ucciso a maggio del 2015 con un colpo di pistola all’interno dell’appartamento della fidanzata a Ladispoli – all’uscita dal tribunale di Cassazione in piazza Cavour dopo la lettura della sentenza della prima sezione penale che ha annullato per gli imputati la sentenza di appello. Un grande striscione con la scritta ‘Giustizia per Marco Vannini’ e’ stato esposto da alcuni amici e familiari della vittima al centro della piazza. L'articolo Omicidio Vannini, applausi e striscioni a piazza Cavour proviene da RomaDailyNews. romadailynews

MediasetTgcom24 : Caso Vannini, Pg Cassazione: riaprire il processo, fu omicidio volontario #MarcoVannini - SkyTG24 : Omicidio di #MarcoVannini, il pg della Cassazione: 'Riaprire il processo, vicenda disumana' - matteosalvinimi : GIUSTIZIA e verità per #MarcoVannini. -