Napoli, Mimmo Malfitano avverte: “Siamo abituati ad entusiasmarci e deprimerci in poco tempo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Intervistare un giocatore senza vincoli è diventato impossibile. Nedved? Credo che alla Juve ci sono state obiettivamente poche cadute di stile, ma l’ultima mi è parsa pure eccessiva. È vero che i toni di Commisso sono stati da boss, ma c’è anche la delusione e la rabbia di chi crede di aver perso immeritatamente la partita. La Fiorentina già si era lamentata in precedenza degli errori arbitrali, ma se la mettiamo su questo piano, De Laurentiis avrebbe dovuto fare la rivoluzione? Andare a conquistare il palazzo della Federazione a Roma e della Lega a Milano? IlMi Napoli ci è andato dentro 4-5 volte, con una classifica infame. Gattuso? Buon lavoro, siamo abituati ad entusiasmarci e deprimerci in poco tempo, ci vuole equilibrio. La vittoria di Genova è stata un ... calciomercato.napoli

