Masterchef Italia 9: intervista alle concorrenti eliminate, Mylenis e Giada (Di venerdì 7 febbraio 2020) Masterchef Italia 9: l'intervista alle due concorrenti eliminate durante l'ottava puntata, Mylenis de las Mercedes Gordillo Sanchez e Giada Meloni, che ci hanno parlato dell'eliminazione e della loro esperienza a Masterchef. Masterchef Italia 9, in onda tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno (ma che è anche visibile su Sky Go e in streaming su Now TV), è finalmente entrato nel vivo della competizione e, anche questa settimana, in un'eliminazione tutta al femminile, due concorrenti molto amate hanno dovuto togliersi il grembiule e abbandonare il sogno di vincere il programma. Durante l'ottava puntata del programma Sky prodotto da Endemol Shine Italy, Mylenis de las Mercedes Gordillo Sanchez è stata la peggiore in un Invention tutto a base di carne, Giada Meloni, invece non è riuscita superare le sue insicurezze in ... movieplayer

