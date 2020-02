Marco Vannini, il pg della cassazione: “Fu omicidio volontario” (Di venerdì 7 febbraio 2020) In data 7 febbraio 2020 è prevista la sentenza della cassazione nei confronti di Antonio Ciontoli, accusato di essere l’autore dell’omicidio di Marco Vannini. Secondo il pg si trattò di omicidio volontario e, di conseguenza, sarebbe opportuno dare il via ad un nuovo processo d’appello. Tali affermazioni sono contenute all’interno della requisitoria appena lasciata sulla vicenda Vannini. Il giovane bagnino, fidanzato con la figlia di Ciontoli, Martina, venne ucciso nella villa della sua ragazza a Ladispoli nel 2015. Marco venne ferito con un colpo di pistola mentre si trovava nella vasca da bagno. Se si fosse intervenuto subito, il ragazzo avrebbe potuto salvarsi. Dato che gli opportuni soccorsi vennero fatti in ritardo, le condizioni di Marco si aggravarono e il proiettile raggiunse il cuore. Marina Conte: “Nella giustizia ci credevo, ora ci ... kontrokultura

Marco Vannini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marco Vannini