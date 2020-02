Londra, morto padre di Meredith Kercher

morto a Londra John Kercher, padre della studentessa britannica uccisa a Perugia mentre era in Erasmus, nel 2007. John Kercher, 77 anni, era stato trovato privo di sensi per strada: si è pensato a uno scippo o a un'auto pirata, circostanze però non confermate. Al risveglio in ospedale l'uomo non ricordava nulla ed è morto tre settimane dopo il fatto. Per l'omicidio di Meredith, assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito e condannato Rudy Guedé.(Di venerdì 7 febbraio 2020) Johndella studentessa britannica uccisa a Perugia mentre era in Erasmus, nel 2007. John, 77 anni, era stato trovato privo di sensi per strada: si è pensato a uno scippo o a un'auto pirata, circostanze però non confermate. Al risveglio in ospedale l'uomo non ricordava nulla ed ètre settimane dopo il fatto. Per l'omicidio di, assolti Amanda Knox e Raffaele Sollecito e condannato Rudy Guedé.(Di venerdì 7 febbraio 2020)

