LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: i fratelli Espargarò al comando. Marquez 3°, Valentino Rossi 11° (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.12 Abbiamo così analizzato quanto successo nella prima ora di Test. Al momento c'è pochissima attività in pista. I primi 10 della classifica generale sono tutti ai box, stanno girando Valentino Rossi e Alex Marquez che è 15° a un secondo dal fratello. 04.10 I fratelli Espargarò sono invece la sorpresa di questo primo scorcio di giornata. Aleix è al comando con una ringalluzzita Aprilia che vuole stupire tutti, Pol è secondo con una KTM che vuole essere protagonista in questa stagione. 04.08 Fabio Quartararo sta provando la Yamaha ufficiale, si è distinto in avvio di sessione e poi con una bella zampata è risalito in quinta piazza subito alle spalle di Maverick Vinales che per ora è il migliore tra i piloti di Iwata. Il francese e lo spagnolo sono ormai gli annunciati sfidanti di Marquez per il titolo iridato. We're just over ...

