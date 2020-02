Le pagelle beauty di Sanremo 2020, i top e flop per trucco e parrucco (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dal fondotinta giallo di Emma Marrone al trucco impeccabile di Elodie: al Festival di Sanremo ne abbiamo viste di tutti i colori in fatto di make up e acconciature. Non sempre le cantanti in gara e le co-conduttrici hanno sfoggiato look memorabili sul palco dell'Ariston. Al contrario, alcuni ci hanno lasciato a bocca aperta, ma di certo non per la meraviglia. fanpage

pagelle beauty Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : pagelle beauty