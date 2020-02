La polizia segnala un aumento delle truffe 'man in the middle'. Come funzionano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Due persone che dialogano, quasi sempre per motivi di lavoro. Ed una terza che si sostituisce ad una delle due per estorcere soldi all'altra. Si chiama "man in the middle" (o anche "man in the mail") la nuova frontiera delle truffe informatiche. Che - Come segnala l'ultimo alert della polizia postale e delle comunicazioni - negli ultimi tempi stanno registrando "un aumento esponenziale". A lungo, il cyber attacco finanziario più pericoloso è stato il phishing, ovvero il furto massivo di identità digitali attraverso vari stratagemmi (per lo più siti-clone ed email con allegati malevoli), che inducono la vittima a rilasciare direttamente le proprie informazioni personali. La tecnica del "man in the middle", invece, consiste nel frapporsi tra due soggetti assumendo l'identità di uno di essi e nell' intrattenere con l'ignaro interlocutore rapporti finalizzati alla ... agi

