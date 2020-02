“Io sono carico, e voi?”: il messaggio social di Gattuso a squadra e tifosi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto“Contro il Lecce dobbiamo portare a casa 3 punti!!! Io sono carico, e voi?”. E’ un Gennaro Gattuso carico e pieno di motivazioni in vista della sfida di campionato al San Paolo contro i pugliesi. L’ex allenatore e centrocampista del Milan inizia a cullare il sogno quarto posto e vuole trasmettere la sua stessa carica anche alla squadra per far in modo questo sogno possa essere raggiunto e non solo rincorso. Intanto Gattuso suona la carica con un post su Instagram. L'articolo “Io sono carico, e voi?”: il messaggio social di Gattuso a squadra e tifosi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

