In Corea del Sud ora i matrimoni di massa si celebrano con le mascherine (Di venerdì 7 febbraio 2020) (foto: Jung Yeon-je / Getty Images) Quando si immagina il giorno del proprio matrimonio, difficilmente si penserebbe di farlo assieme ad altre migliaia di coppie coi lineamenti nascosti da una mascherina. Eppure la combinazione di una tradizione religiosa che prevede il matrimonio di massa e pericolo del coronavirus ha fatto sì accadesse in Corea del Sud, dove migliaia di coppie hanno partecipato alla tradizionale cerimonia organizzata dalla Chiesa dell’Unificazione, il movimento religioso Coreano fondato dal reverendo Sun Myung Moon nel 1954. L’evento si è tenuto regolarmente nonostante i timori del coronavirus, che finora ha fatto registrare finora 24 casi di contagio in Corea del Sud. (foto: Woohae Cho/Getty Images) Se l’ingresso nel paese agli stranieri che hanno recentemente visitato Wuhan, focolaio dell’epidemia, è stato proibito da Seul – e moltissimi festival, ... wired

PechinoExpress : ?? Dall'estate della Thailandia, alla primavera cinese fino all'inverno della Corea del Sud ?? #pechinoexpress le s… - Ale_ssia_PINKON : RT @ikon_italy: -08/02/20 (In Corea) Buon compleanno al miglior chef e vocalist del mondo, Song Yunhyeong!??? ti auguriamo di festeggiare qu… - OttobreInfo : RT @XinhuaItalia: In quanto vicina della Cina, la Corea del Sud è pronta a continuare a supportare attivamente la Cina nella sua lotta cont… -