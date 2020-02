Grande Fratello Vip non andrà in onda: il reality show si prende una pausa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Grande Fratello Vip salta il consueto appuntamento del venerdì per lasciare spazio al Festival di Sanremo. comingsoon

trash_italiano : Striscia la Notizia: 'io finisco sempre tardi' Grande Fratello Vip: 'io finisco tardissimo' #Sanremo2020: - stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - mattiafeltri : #Buongiorno n. 670 - 'Quarantatré occhi' ovvero poveri nostri ragazzi che, fra scuola e casa, crescono in un Grande… -