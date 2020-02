Grande Fratello Vip, la famiglia di Pago contro Serena Enardu: “Nella Casa doveva entrare suo figlio, doveva essere lui la sorpresa” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dopo Andrea Denver, anche la famiglia di Pago è andata all’attacco di Serena Enardu, contestando il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Pedro Settembre, Fratello di Pacifico in arte Pago, e la sua ex moglie Miriana Trevisan hanno affidato infatti al settimanale Spy il loro disappunto per quanto successo. “Quando Serena è entrata nella Casa del Gfvip come concorrente in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago – ha spiegato Pedro -. Ma sappiamo che proprio per questo in una situazione ‘rinchiusa’ come quella del Gfvip si può perdere la felicità. E sappiamo che l’ingresso di Serena non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio ... ilfattoquotidiano

