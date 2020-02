Francesco Gabbani all’Arena di Verona ad ottobre, biglietti in prevendita (Di venerdì 7 febbraio 2020) Francesco Gabbani all'Arena di Verona in concerto il prossimo 8 ottobre. Lo annuncia oggi in conferenza stampa all'Ariston Roof nell'incontrare i giornalisti accreditati al Festival della Canzone Italiana. Francesco Gabbani presenta in gara il brano Viceversa, dopo il trionfo con Occidentali's Karma. Il nuovo pezzo rompe completamente con il precedente brano sanremese e lo presente in una nuova veste, almeno per il pubblico generalista di Rai1. Gabbani racconta la collaborazione con Pacifico e con il fratello di Ed Sheeran, Matthew Sheeran, poi anticipa che sarà in concerto nell'immediato futuro. https://www.youtube.com/watch?v=EEleM417fNo Dopo il Festival di Sanremo, per Gabbani è in programma il rilascio del nuovo album, Viceversa, il 14 febbraio con BMG. A seguire lo presenterà attraverso l'instore tour promozionale al via lo stesso giorno che proseguirà fino al ... optimaitalia

_the_jackal : Nella serata dei duetti Gabbani canta da solo. Situazione sentimentale: Francesco Gabbani. #Sanremo2020 - rtl1025 : ?? Francesco Gabbani ?? ?? Viceversa #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500 ?? 'Basterebbe solamente dire senza starci tropp… - trash_italiano : Francesco Gabbani. #Sanremo2020 -