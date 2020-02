Firenze, prof imputati per concorsi truccati relatori a convegno patrocinato dall’Università che non si è costituita parte civile (Di venerdì 7 febbraio 2020) In cattedra ci sono saliti lo stesso, nonostante siano imputati, insieme ad altri 42 professori, nel procedimento scaturito dall’inchiesta della Procura di Firenze sui presunti concorsi truccati di Diritto Tributario. Questo avviene a un convegno patrocinato dall’Università di Firenze che, per adesso, non si è costituita parte civile nell’udienza preliminare in corso. Giovedì scorso i professori Roberto Cordeiro Guerra (accusato di corruzione, frode e turbativa d’asta) e Stefano Dorigo (frode e truffa) sono stati i due relatori di peso del convegno ‘Città d’arte e fisco: Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale’. Ma a far storcere il naso a qualcuno, nel Dipartimento di Giurisprudenza, non è stata tanto la loro partecipazione quanto il patrocinio dell’Università alla giornata di studi. “Era un convegno conclusivo di una ricerca a livello ... ilfattoquotidiano

