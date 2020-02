Fiorello e Tony Renis cantano Quando Quando Quando a Sanremo 2020 (Di sabato 8 febbraio 2020) Grande momento di spettacolo stasera con Fiorello sul palco di Sanremo 2020 con Tony Renis. Dopo il giorno di riposo, quello che Amadeus ha definito come il più grande show man al mondo torna a cantare dopo aver intonato due sere fa “La classica canzone di Sanremo” già tormentone sul web. Fiorello si esibisce con Tony Renis in un Quando Quando Quando metà in italiano e metà in inglese in un momento davvero bello e intenso. L’81 enne artista tra i cantanti italiani più famosi del mondo torna così all’Ariston dopo il 2004 Quando fu anche il direttore artistico. Il duetto Tony Renis e Fiorello incanta l’Ariston La storia del Festival di Sanremo la fanno momenti come questo. Fiorello ha scelto una giacca speciale per trasportare Las Vegas direttamente a Sanremo. Compositore di successi mondiali, Quando Quando Quando in testa, grande produttore e anche vincitore di ... giornalettismo

