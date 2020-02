Elisabetta Canalis e mamma Bruna: quando l’amore supera l’oceano (Di venerdì 7 febbraio 2020) Bellissima donna e talentuosa showgirl italiana, Elisabetta Canalis è tra le più amate d’Italia, da poco mamma orgliosa della piccola Skyler, viene da chiedersi come possa essere il rapporto con la sua di mamma. La bellezza: marchio di famiglia Da mamma Bruna, Elisabetta Canalis ha preso tanto. La leggendaria bellezza dell’ex velina sembra infatti essere una caratteristica di famiglia, che le arriva diretta dalla mamma. Tra le due il rapporto è bellissimo, nonostante Elisabetta Canalis viva a Los Angeles mentre la madre Bruna Sardegna, spesso la donna vola oltreoceano dalla figlia e dalla nipotina. È proprio sull’account Instagram di Elisabetta che si trovano le foto con la mamma che hanno estasiato i fan: mamma Bruna è una bellissima donna, che dimostra di avere molto di più oltre all’estetica, e ne sono una testimonianza l’affetto della figlia Elisabetta Canalis e della ... thesocialpost

beitiriss : RT @Giangiology: GIORGINA NON SEI ELISABETTA CANALIS A SANREMO 2011 CHE BALLA CON MORANDI! #Sanremo2020 - lola35957538 : RT @Giangiology: GIORGINA NON SEI ELISABETTA CANALIS A SANREMO 2011 CHE BALLA CON MORANDI! #Sanremo2020 - __irishrose : RT @Giangiology: GIORGINA NON SEI ELISABETTA CANALIS A SANREMO 2011 CHE BALLA CON MORANDI! #Sanremo2020 -